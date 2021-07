Olimpiadi di Tokyo, giornalista italiano positivo al Covid: ha viaggiato con Nibali, Quadarella e squadra di basket

19 Luglio 2021 12:43

Un giornalista italiano è risultato positivo al Coronavirus: era sul volo diretto a Tokyo, in vista delle Olimpiadi, insieme a Nibali e alla squadra di ciclismo, alla Quadarella e alla squadra di basket

Ansia Covid nel gruppo azzurro diretto alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Secondo quanto si legge su ‘La Gazzetta dello Sport’, un giornalista italiano è risultato positivo al suo arrivo, domenica, presso l’aeroporto di Tokyo Haneda. L’uomo sarebbe stato negativo alla partenza e poi positivo al tampone successivo. Attualmente è in isolamento in hotel nel quale dovrebbe rimanere per una decina di giorni. Il caso è stato confermato dall’ambasciata d’Italia nella capitale giapponese. L’ambasciatore Giorgio Starace ha precisato che “il giornalista quando era partito aveva un regolare tampone negativo” e che “la persona vicina a lui è stata testata e non è risultata positiva al Covid”. Sullo stesso volo erano presenti diversi atleti azzurri: Vincenzo Nibali e il resto della nazionale di ciclismo, la nuotatrice Simona Quadarella e la squadra del basket maschile.