Olimpiadi di Tokyo 2021, l’Italia è già da record: 384 azzurri in gara in 35 discipline differenti

5 Luglio 2021 12:11

L’Italia firma già un record in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2021: in Giappone ci saranno 384 atleti in gara in 35 discipline differenti

Mancano appena 18 giorni alle Olimpiadi di Tokyo 2021, ma l’Italia ha già in tasca un prestigioso record. La truppa azzurra che ha già prenotato il biglietto per i Giochi, in programma dal 23 luglio all’8 agosto, sarà composta da 198 uomini e 186 donne, per un totale di 384 atleti. Gli ultimi ad aggiungersi sono stati i ragazzi dell’Italbasket che ieri sera ha compiuto una vera e propria impresa superando la Serbia, nella roccaforte di Belgrado, ottenendo il pass per le Olimpiadi. Saranno dunque 5 le squadre italiane ai Giochi: oltre al già citato basket ci saranno le squadre di volley maschile e femminile, softball e Settebello (nuoto, ndr).

I 384 atleti tricolori, impegnati in 35 discipline differenti, hanno permesso all’Italia di migliorare il record di 367 atleti olimpionici presenti nella rassegna di Atene 2004. Ma non solo, c’è addirittura un primato nel primato: le 186 donne presenti a Tokyo hanno migliorato di ben 42 unità le 144 di Rio 2016 che costituivano il precedente record di partecipazioni femminili con la casacca azzurra. Adesso non resta altro che portare a casa più medaglie possibile, magari infrangendo anche qualche altro record.