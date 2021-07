Olimpiadi di Tokyo 2021, primo caso di Covid nel Villaggio Olimpico: aumentano i contagi nella capitale

17 Luglio 2021 13:32

Registrato il primo caso di Covid nel Villaggio Olimpico di Tokyo 2021: si tratta di un cittadino straniero e non di un atleta. Intanto crescono i contagi nella capitale

Lo spettro del Coronavirus continua ad aleggiare sulle Olimpiadi di Tokyo 2021. La tv Nhk ha riportato la notizia di un primo caso di contagio all’interno del Villaggio Olimpico di Tokyo. Una pessima notizia a sei giorni dalle Olimpiadi, evento che i giapponesi hanno sempre visto con timore a causa del possibile aumento esponenziale dei contagi. Il contagiato/a sarebbe un cittadino straniero, già messo in isolamento in un hotel, e non un atleta.

La situazione Covid in Giappone continua a peggiorare. Nella giornata di ieri sono stati comunicati più di 3400 casi di Covid risalenti alle ultime 24 ore, 1271 confermati nell’area di Tokyo e, secondo l’agenzia di stampa Kyodo, per il terzo giorno consecutivo ci sarebbero stati oltre 1000 casi in 24 ore. Con l’ultimo caso registrato, sarebbero 15 i contagiati legati alle Olimpiadi: 7 sono lavoratori a contratto, 6 dipendenti del comitato organizzatore locale, 2 rappresentati dei media. Dei positivi, 8 sono arrivati a Tokyo dall’estero da meno di due settimane, 7 risiedono in Giappone.