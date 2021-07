Olimpiadi di Tokyo 2021, l’Italia debutta col softball. La capitana Erika Piancastelli sulle orme di mamma Loredana Auletta: “emozioni indescrivibili”

19 Luglio 2021 15:13

L’Italia debutta con il softball alle Olimpiadi di Tokyo 2021: la capitana Erika Piancastelli segue le orme di mamma Loredana Auletta

L’Italia debutterà alle Olimpiadi di con la nazionale femminile di softball. Il presidente della federazione, Andrea Marcon, ha parlato apertamente di possibile medaglia di bronzo con il desiderio di dedicarlo a Enrico Obletter, il CT con cui la nazionale ha conquistato il pass olimpico due anni fa, morto per il Covid a febbraio. La capitana Erika Piancastelli, ai microfoni dell’Ansa, ha parlato della madre Loredana Auletta, in campo alle Olimpiadi di Sidney: “mi ha detto che alle Olimpiadi si provano emozioni che lei non riesce a descrivere nemmeno vent’anni dopo. Mi ha raccomandato di godermi ogni giorno questa esperienza magica. Siamo pronte e cariche. Ormai siamo abituate alla bolla, i tamponi sono entrati nella routine e ci adeguiamo. Anzi siamo molto contente che ci siano così tanti controlli, almeno così le Olimpiadi si possono fare“.

Marcon aggiunge che il trattamento da parte dei giapponesi “finora è stato stratosferico: vediamo grande entusiasmo e ci hanno messo a disposizione strutture fantastiche. La percezione nostra non è quella che leggiamo sui media, ma solo dal 23 saremo nel villaggio olimpico“.