Olimpiadi di Tokyo 2021, 3 atleti positivi al Covid nel villaggio olimpico: cresce l’impopolarità dell’evento

18 Luglio 2021 11:10

Tre atleti che dovranno prendere parte alle Olimpiadi di Tokyo 2021 sono risultati positivi al Covid: due sono dello stesso Paese e della stessa disciplina, uno non ha ancora raggiunto il villaggio olimpico

Il Covid continua a spaventare le Olimpiadi di Tokyo 2021. Dopo i casi registrati ieri riguardanti persone collegate ai Giochi, oggi l’AdnKronos riporta la notizia di 3 atleti contagiati dal Coronavirus. Due di essi sono della stessa nazionalità e della stessa disciplina e si troverebbero all’interno del villaggio olimpico, il terzo è risultato positivo al suo arrivo a Tokyo e dunque non ha raggiunto il villaggio. I primi casi fra gli atleti non hanno fatto altro che aumentare la crescente impopolarità dell’evento, specialmente fra i giapponesi che continuano a chiedere il rinvio della manifestazione a causa dell’aumento di contagi a Tokyo e nell’intera nazione. Sono circa una cinquantina i casi di Covid legati alle Olimpiadi registrati dal 1° luglio, stando a quanto riporta l’agenzia Kyodo. Nelle ultime 24 ore si contano 10 nuovi contagi fra persone coinvolte nell’evento, ai quali si sommano altri 15 casi del giorno precedente. I Giochi Olimpici si svolgeranno dal 23 luglio all’8 agosto, nel pieno del quarto stato di emergenza di Tokyo per il Coronavirus, iniziato il 12 luglio e che terminerà il 22 agosto.