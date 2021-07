Olimpiadi: canottaggio, avanzata richiesta per medaglia anche a Rosetti

29 Luglio 2021 14:57

Tokyo, 29 lug. (Adnkronos) – L’Italia ha formalmente avanzato la richiesta al Cio per il riconoscimento della medaglia di bronzo anche a Bruno Rosetti, l’azzurro fermato dal Covid a due ore dalla finale. L’equipaggio con il suo sostituto ha conquistato il bronzo nel 4 senza. “Il dispiacere è che Bruno non ha potuto combattere, sappiamo che Malagò sta cercando di fargli avere comunque la medaglia perché i suoi compagni sono riusciti a prenderla, sarebbe un riconoscimento e spero proprio che ci riesca”, ha detto Valentina Rodini a Casa Italia a Tokyo, vincitrice della medaglia d’oro nel doppio psi leggeri con Federica Cesarini, che su Rosetti ha aggiunto: “ci è dispiaciuto tantissimo quanto è avvenuto e non riusciamo a capire cosa sia successo”. La conferma è arrivata poi dal presidente della Federcanottaggio, Giuseppe Abbagnale: “E’ una cosa insolita. Ci proviamo ma è chiaro che non c’è un precedente cui potersi appellare. Secondo me sarebbe un bel gesto, visto il periodo storico particolare”.