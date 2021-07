Poker di medaglie per l’Italia a Tokyo! Odette Giuffrida è di bronzo nel judo: sconfitta al golden score la Pupp

25 Luglio 2021 11:49

Odette Giuffrida vince la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo: la judoka romana vince al golden score contro l’ungherese Reka Pupp. È la quarta medaglia per l’Italia

Si aggiorna nuovamente il medagliere dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo. Neanche il tempo di scrivere il numero 3 alla voce medaglie conquistate, dopo il bronzo di Elisa Longo Borghini nel ciclismo, arriva un quarto trionfo azzurro. Ancora un bronzo, nuovamente dalle arti marziali. Dopo l’oro di Vito Dell’Aquila nel taekwondo, arriva il bronzo di Odette Giuffrida nel judo nella categoria -52 kg. La judoka romana si era arresa in semifinale contro la giapponese Abe, due volte campionessa del mondo, solamente al golden score. Extratime che le ha invece sorriso nella finale per il bronzo contro l’ungherese Reka Pupp sconfitta per ippon dopo la parità dei minuti regolamentari. È la seconda medaglia olimpica per Odette Giuffrida dopo l’argento di Rio 2016.