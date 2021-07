8 Luglio 2021 15:46

Migranti, la protesta di Ocean Viking: “ancora nessun porto assegnato per lo sbarco delle 572 persone. Con il caldo, sul ponte la tensione sale

“Ancora nessun porto assegnato per lo sbarco delle 572 persone. La situazione peggiora. Il nostro team medico segnala sempre più casi di disagio psicologico. L’assenza di informazioni non è più sopportabile per i naufraghi. Con il caldo, sul ponte la tensione sale”, scrive su twitter Ocean Viking.