Nuovo parossismo dell’Etna dal cratere di Sud-Est: forti boati e nube eruttiva alta 6 km [FOTO]

14 Luglio 2021 15:01

L’Etna torna a farsi sentire: maestosa fontana di lava e imponente nube eruttiva

Dopo alcuni giorni di pausa l’Etna torna a farsi sentire con una nuova attività parossistica. Sul vulcano, infatti, i sismografi dell’Ingv di Catania, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno osservato il graduale passaggio dell’attivita’ stromboliana a fontana di lava al Cratere di Sud-Est. Accompagnata da forti boati c’e’ anche l’emissione di una nube eruttiva che, secondo stime dell’Ingv di Catania, ha raggiunto un’altezza di circa sei chilometri sul livello del mare e che, in base al modello previsionale, si disperde in direzione nord-est. Per il momento l’aeroporto di Catania è ancora operativo.

L’analisi delle immagini delle telecamere di video-sorveglianza e da satellite mostra “che la nube eruttiva, dalle 13:40 circa, ha raggiunto un’altezza maggiore di 9000 m sul livello del mare e si dirige verso NE. Personale INGV sul campo segnala inoltre la ricaduta di bombe di grandi dimensioni sul fianco meridionale del Cratere Bocca Nuova. Prosegue il trend di incremento dell’ampiezza media del tremore vulcanico con valori molto elevati. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato nell’area del Cratere di Sud-Est ad una elevazione di circa 2900-3000 m s.l.m.. L’attività infrasonica mostra un’elevata frequenza di accadimento degli eventi, che risultano localizzati in corrispondenza del Cratere di Sud-Est e mostrano valori di ampiezza media in leggero incremento. In concomitanza con l’episodio di fontanamento, si registrano variazioni clinometriche di modesta entità, con un massimo di circa 1 microradiante registrato dalla stazione di Cratere del Piano (ECP)“.