Nuoto, brillano ancora i giovani atleti di Pianeta Sport: ottimi risultati alle qualifiche per i campionati italiani

2 Luglio 2021 15:31

Alle qualifiche per i campionati di nuoto a Cosenza brillano i giovani di Pianeta Sport

Si è svolta lo scorso 29 e 30 giugno la prima prova di qualifiche ai campionati italiani di nuoto su base regionale di categoria ed esordienti. Presso la piscina olimpionica di Cosenza, esiti importanti per i giovani della Pianeta Sport. Per la categoria Esordienti B femmine risultati di eccellenza per Giulia Richichi oro nei 50 e 100 farfalla, 200 e 400 stile libero e Maria Praticò, argento nei 100 dorso e 200 stile libero e bronzo 50 farfalla. Per gli Esordienti B, categoria maschi, Alessandro Mazzocca raggiunge l’argento nei 50 farfalla e bronzo 200 misti, 200 stile libero e 400 stile libero, Carmelo Libero Caccamo, invece, bronzo nei100 e nei 200 dorso. Per le Esordienti A femmine oro nei 100, 200 farfalla e 100 stile libero, argento 400 misti per Sabrina Ferrara, e oro nei 400 misti e 100 rana e argento 100 dorso e 100 stile libero per Arcudi Emma. Giulia Assuma ottiene l’argento negli 800 stile libero. Brillano, invece, nella categoria Esordienti A maschi: Giovanni Truglio con l’oro nei 100 stile libero, 100 e 200 dorso e argento 100 farfalla, Antonino Richichi oro nei 400 e 1500 stile libero, argento 100 stile libero e bronzo 200 stile libero, Giovanni Monopoli Argento nei 200 farfalla, bronzo nei 100 farfalla e Marco Ceci, bronzo nei 1500 stile libero.

Per la categoria Ragazzi raggiungono risultati eccellenti Giuseppe Richichi, argento nei 50 stile libero e bronzo 100 farfalla, Dario Ripepi argento nei 100 stile libero e bronzo 50 stile libero, Matteo Bolignano oro nei 100 e 200 rana, 1500 stile libero e argento 200 stile libero. E ancora Filippo Aragona argento nei 200 rana e 1500 stile libero, bronzo nei 400 stile libero e Danilo Ganino bronzo nei 100 rana.

Per la sezione Juniores femmine Giorgia Laganà con l’oro nei 50, 100 e 200 rana e Claudia Laganà con l’oro 800 e 1500 stile libero, argento 50 farfalla, bronzo 400 stile libero.Tra gli Juniores maschi eccellenti le prestazioni di Arena Mattia oro nei 100 stile libero, 50, 100 e 200 dorso, Romeo Simone oro nei 50, 100 e 200 farfalla, bronzo 100 e 200 stile libero e Montalto Luca oro nei 100 rana e argento 50 rana.

Nelle categorie cadetti maschi oro nei 100 e 200 rana, argento nei 50 rana per Gianluca Tegano e argento nei 100 e 200 rana per Giuseppe Cascone. Per la sezione Cadetti femmine Quattrone Angela con l’oro nei 50, 100 stile libero, 50, 100 e 200 rana.E poi ancora Busonero Sofia oro nei 50, 100 farfalla e Catizzone oro nei 200 farfalla per gli Assoluti Femmine. Risultati di eccellenza che premiano la preparazione e la dedizione del coordinatore Diego Santoro e degli allenatori Giacomo Tripodi, Francesco Pirrello e Annunziato Gullì. Il Prossimo appuntamento fissato al 21/22/23 luglio a Cosenza per disputare il Campionato Italiano su base Regionale Esordienti e categoria.