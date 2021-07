Olimpiadi di Tokyo, pazzesco nel tennis: Zverev elimina Djokovic! Il tedesco in finale con Kachanov

30 Luglio 2021 11:58

Alexander Zverev elimina Novak Djokovic nella semifinale dalle Olimpiadi di Tokyo: il tedesco si impone in 3 set e prenota la finale contro Khachanov che ha sconfitto Carreno-Busta

Niente Golden Slam per Novak Djokovic. Il numero 1 al mondo stecca la semifinale delle Olimpiadi di Tokyo che lo ha messo di fronte ad Alexander Zverev, fallendo la possibilità di vincere 4 Slam e l’Olimpiade nello stesso anno. Con Australian Open, Roland Garros e Wimbledon già in tasca, Djokovic si presentava a Tokyo da favorito, viste anche le importanti assenze nel tabellone maschile di rivali del calibro di Nadal e Federer. Il serbo fin qui ha veleggiato verso l’oro, salvo fermarsi proprio ad un passo dalla finale. Alexander Zverev, numero 5 al mondo, ha giocato una partita straordinaria prendendosi un meritato successo per 6-1 / 3-6 / 1-6. Il tedesco affronterà in finale Karen Khachanov vincitore dell’altra semifinale che lo vedeva opposto allo spagnolo Carreno-Busta (6-2 / 6-3).