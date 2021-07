Grande soddisfazione per la calabrese Noemi Canino: gareggerà ai campionati italiani di nuoto FSSI 2021

2 Luglio 2021 18:13

La calabrese Noemi Canino ai Campionati Italiani di nuoto FSSI 2021

Il 3 e 4 luglio si svolgeranno i Campionati italiani “Assoluti” di nuoto estivi 2021 F.S.S.I. La manifestazione si svolgerà all’interno e contestualmente alla “Rossini Swim Cup” che si disputerà nella vasca da 50 metri 8 corsie di Pesaro. I nuotatori saranno osservati dallo staff tecnico della nazionale per le selezioni ai prossimi impegni internazionali ed in particolar modo le Deaflympics. Al Campionato Italiano gareggerà la calabrese Noemi Canino che milita nell’ S S.D Swim Race. Un in bocca a lupo a Noemi per la sua performance!