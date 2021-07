27 Luglio 2021 09:10

Noccioleti dei Nebrodi, da Roma l’ok alla candidatura per l’iscrizione al Registro dei paesaggi rurali. Grasso (FI): “il duro lavoro è stato premiato, adesso la sottoscrizione dell’accordo per la nascita della filiera corilicola siciliana”

“I Nebrodi e le sue peculiarità hanno finalmente ricevuto il meritato riconoscimento dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, il quale ha comunicato l’approvazione, da parte del competente Osservatorio nazionale, la proposta di candidatura del “Paesaggio a ciglioni e terrazze dei noccioleti dei Nebrodi” per la relativa iscrizione al ‘Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali, delle Pratiche Agricole e Conoscenze tradizionali’. Un meritato traguardo che legittima il nostro buon operato condotto a livello regionale”. Lo afferma la deputata regionale di Forza Italia, Bernardette Grasso.

“Non ci fermiamo qui – conclude la Parlamentare. È atteso per il prossimo 30 luglio, presso l’Aula consiliare del Comune di Tortorici un incontro dal titolo ‘I Nebrodi e prime iniziative per l’European Green Deal’ nel quale sanciremo l’avvio della procedura di sottoscrizione dell’Accordo Quadro da parte del primo nucleo dei soggetti che hanno manifestato interesse ad aderire alla Filiera Corilicola Siciliana. Sono oltre 150 i soggetti che hanno già dato la propria disponibilità tra enti istituzionali, associazioni e produttori. Saranno presenti anche l’Assessore regionale al ramo, Toni Scilla e il dirigente generale del Dipartimento regionale agricoltura, Dario Caltabellotta – che ringrazio – per la predisposizione del relativo dossier definitivo alla candidatura. Per il territorio è una grande opportunità di crescita e di promozione delle proprie eccellenze, tra le quali il contesto produttivo corilicolo, vanto dell’economia nostrana”.