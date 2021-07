No green pass, Patuanelli: “Lega in piazza segnale devastante”

28 Luglio 2021 23:07

(Adnkronos) – “Totalmente sbagliata la partecipazione della Lega nella piazza no vax di stasera. Non ci si rende conto di quanto stiamo ancora oggi rischiando la recrudescenza della pandemia e dello sforzo del Governo nell’introdurre misure che possano consentire di lasciare aperte le attività produttive”. Lo dice il ministro delle Politiche agricole e capo delegazione del M5S, Stefano Patuanelli, in riferimento alla fiaccolata contro il green pass che si è svolta questa sera a Roma a piazza del Popolo alla presenza di alcuni esponenti leghisti.

“A scendere in piazza per manifestare contro il green pass e le scelte del Governo sui vaccini sono stati esponenti di primo piano della Lega come Borghi, Bagnai e Siri. In queste manifestazioni sono state lanciate accuse pesanti nei confronti di un Governo in cui la Lega è presente con tre ministri e pronunciati slogan irripetibili contro il Presidente Draghi. Nulla da dire Salvini? Condivide questi comportamenti e le parole d’ordine di queste piazze?”, domanda il capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera, Federico Fornaro. “Ci aspettiamo per coerenza e lealtà nei confronti del Governo e della maggioranza una chiara e inequivocabile presa di distanza”, aggiunge l’esponente di Leu.