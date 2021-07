No green pass in piazza a Roma, al via fiaccolata

28 Luglio 2021 21:14

(Adnkronos) – Sono alcune centinaia i manifestanti no green pass in piazza del Popolo, a Roma. Mentre dal palco ai piedi del Pincio si ricorda il medico De Donno, scomparso ieri, scatta il coro ‘libertà-libertà’. Applausi mentre si ricorda l’impegno del medico mantovano. Applausi anche quando il senatore della Lega Armando Siri interviene e sostiene che le parole di Mario Draghi sul vaccino sono false: “Non è vero che chi non si vaccina muore”.

La fiaccolata ‘no green pass’ è organizzata da ‘libera scelta’. Oltre ai leghisti Pillon, Pagano, Borghi, Bagnai, a fare capannello ci sono Vittorio Sgarbi e l’eurodeputato della Lega, Antonio Maria Rinaldi. Ad un tavolino, per ora in disparte Enrico Montesano.

“Se sei sano puoi fare quello che vuoi, è un concetto normale, non è possibile che a settembre si debbano fare il green pass anche i bambini per andare in palestra”, dice Claudio Borghi, deputato della Lega, parlando a piazza del Popolo, nel corso della manifestazione.