Volley, Nino Gagliardi confermato alla guida tecnica di Akademia Sant’Anna: “sono contento, sento mia questa società”

14 Luglio 2021 17:11

Volley, l’Akademia Sant’Anna conferma in panchina l’allenatore Nino Gaglardi

Il cammino di Akademia Sant’Anna in vista della prossima stagione di Serie B1 prosegue con l’importante conferma di Nino Gagliardi alla guida tecnica della squadra messinese. Seconda stagione consecutiva in panchina con il team di Fabrizio Costantino per l’allenatore barese classe ’78, una conferma importante seguita all’entusiasmante cammino nel campionato appena concluso, culminato ad un passo dalle finali playoff per la A2, ma legata soprattutto ad una programmazione lungimirante da parte della società messinese che ripone la massima fiducia in Nino Gagliardi e con il quale si trova in perfetta sintonia nella condivisione di obiettivi sempre più ambiziosi, crescendo sia dal punto di vista tecnico che sul piano organizzativo.

“Sono contento di questa scelta: sento mia questa Società ed il progetto che, insieme a Fabrizio Costantino e Peppe Venuto, stiamo programmando e realizzando mi riempie di stimoli, quindi è stata semplice la mia scelta di rimanere in riva allo Stretto e non vedo l’ora di rimettermi al lavoro. Abbiamo fatto nascere insieme un progetto ambizioso che giorno dopo giorno sta crescendo e sta portando risultato importanti, sia dal punto di vista sportivo che sotto il profilo della crescita di valore dello staff e dell’organizzazione, con l’obiettivo di migliorare costantemente. Già nella stagione appena conclusa abbiamo dimostrato il nostro valore: siamo una Società giovanissima e nonostante tutto abbiamo sfiorato un traguardo storico da matricola in B1. Questo non può che inorgoglirci e spingerci a lavorare sempre meglio”.

Un curriculum di altissimo livello per Nino Gagliardi, che vanta quasi 25 anni di carriera tra Serie B e Serie A in tutta Italia (Bari, Altamura, Soverato, Brindisi, Potenza, Aversa, Caserta e Santa Teresa di Riva). Dal 2017 nello Staff Tecnico della Nazionale Pre-Juniores con la quale conquista: nel 2017 il mondiale in Argentina, nel 2018 un argento europeo a Sofia e nel 2019 argento mondiale in Egitto. Nel 2020 ricopre il ruolo di Tecnico Federale nel progetto “Italia siete voi” per poi continuare come assistente sempre con la selezione pre-juniores agli Europei in Montenegro. Esperienza in Nazionale che prosegue anche durante questa estate, con il tecnico barese impegnato nei collegiali di preparazione al Mondiali Under 18 e poi, a settembre, direttamente in Messico per la fase finale dei Mondiali di categoria.

Tecnico di altissimo livello e con tanta esperienza alle spalle, caratteristiche perfette per continuare a crescere in riva allo Stretto. “In questi due anni abbiamo assistito ad una crescita costante di tutta la Società sotto diversi profili e questo è stato determinato dalla grande voglia di migliorare giorno dopo giorno. Al di là dell’aspetto puramente tecnico penso che, probabilmente, il valore aggiunto reale che ho trasferito alla Società con la mia esperienza sia stato quello di dotarsi di un’organizzazione societaria e di uno staff tecnico di alto livello, fondamentale per programmare il futuro con serietà e con oculatezza, senza precludersi traguardi sempre più ambiziosi. Ed il percorso in crescendo che stiamo realizzando ci sta dando ragione, risultato dell’ottimo lavoro comune tra giocatrici, staff e Società”.

Orgoglioso di questa conferma anche il Presidente di Akademia, Fabrizio Costantino: “Con Nino abbiamo da subito programmato un lavoro a lungo termine orientato a prefiggerci traguardi sempre più importanti. Siamo tutti molto entusiasti di condividere insieme a lui questo nostro percorso di crescita e non vediamo l’ora di riaverlo con noi a Messina”.