Olimpiadi di Tokyo, pazzesco nella BMX: giudice fermo al centro della pista, Niek Kimman lo centra in pieno [VIDEO]

27 Luglio 2021 11:21

L’olandese Niek Kiemman sfortunato protagonista di un episodio clamoroso: l’atleta olandese di BMX si ritrova un giudice di gara sulla pista, l’impatto è inevitabile

L’Olanda del ciclismo non ha iniziato con il piede giusto le Olimpiadi di Tokyo. Prima la van Vleuten convinta di aver vinto l’oro, ma arrivata solo al secondo posto. Poi la caduta di van Der Poel nella gara di MTB e quella della van der Breggen in allenamento. Per concludere un clamoroso incidente nella BMX. Durante una sessione di allenamento, il ciclista Niek Kiemman si è ritrovato un giudice di gara che attraversava tranquillamente la pista senza essersi accorto dell’arrivo dell’olandese: l’impatto è stato inevitabile. Problemi al ginocchio per l’atleta spera di recuperare in tempo per la gara nella quale punta alla medaglia d’oro. L’episodio resta davvero incredibile.