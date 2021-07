Sesta medaglia per l’Italia alle Olimpiadi di Tokyo: Nicolò Martinenghi è di bronzo nei 100 metri rana

26 Luglio 2021 04:42

Nicolò Martinenghi conquista la medaglia di bronzo nei 100 metri rana, chiudendo la finale alle spalle di Peaty e Kamminga

L’Italia porta a sei il bottino di medaglie conquistate alle Olimpiadi di Tokyo, il merito è di Nicolò Martinenghi che conquista il bronzo grazie ad una super prestazione nei 100 metri rana maschili. Il campione azzurro riporta l’Italia sul podio olimpico della rana a distanza di 21 anni dall’ultima volta, capitata ai Giochi di Sydney nel 2000. Una finale perfetta quella del nuotatore italiano, che chiude al terzo posto in 58″33, staccando di 50 centesimi il quarto classificato Andrew. Niente da fare per le medaglie più preziose, con Peaty e Kamminga che fanno il vuoto e si prendono rispettivamente l’oro e l’argento in 57″37 e 58″00. Queste le parole di Martinenghi al termine della gara ai microfoni di Rai Sport: “credo che siano tantissime emozioni. È una gara che ho cercato e voluto da sempre. Mi sono sognato questi ultimi 15 metri da un anno, una medaglia che dedico a tantissime persone“.