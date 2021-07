Ciclismo, l’Italia in partenza per le Olimpiadi di Tokyo 2021: i siciliani Nibali e Caruso guidano gli azzurri a caccia di una medaglia!

17 Luglio 2021 16:22

L’Italia del ciclismo in partenza per le Olimpiadi di Tokyo 2021: la squadra azzurra avrà nei siciliani Nibali e Caruso le due punte di diamante

Corre veloce il countdown per le Olimpiadi di Tokyo 2021. A soli 6 giorni dall’inizio della kermesse olimpica, l’Italia di Ciclismo si appresta a partire alla volta del Giappone. Lo testimonia uno scatto pubblicato da CT Cassani che ritrae la squadra azzurra presso l’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. I ciclisti della Nazionale si sono preparati nella Settimana Ciclistica Italiana, dalla quale si sono ritirati in anticipo Ciccone, Bettiol, Moscon e Caruso per poi finalizzare la preparazione alla volta delle Olimpiadi. Vincenzo Nibali si è invece allenato sulle strade del Tour de France, partecipando alle prime due settimane della Grande Boucle.

Nelle scorse settimane si è parlato di un’Italia “a più punte”, vista la qualità dei convocati, ma le due vere punte di diamante parlano siciliano: il messinese Vincenzo Nibali ha un conto in sospeso con le Olimpiadi, vista la sfortunata caduta di Rio 2016 che gli ha fatto perdere la medaglia d’oro; il ragusano Damiano Caruso, forte del secondo posto al Tour de France, non vede l’ora di mettersi alla prova anche alle Olimpiadi. Andare a medaglia sarà difficile, vista la grande qualità degli avversari, ma quando l’Italia negli sport è sfavorita (il calcio ne ha dato una prova recente) riesce spesso a sorprendere.

Buone sensazioni da parte del CT Cassani: “abbiamo lavorato e trovato buone condizioni climatiche visto che durante il nostro soggiorno le temperature sono state decisamente miti. I ragazzi hanno finalizzato il lavoro, ad esempio, dopo la seconda tappa abbiamo allungato con un allenamento di altre 2 ore. Siamo arrivati a coprire 250 chilometri con oltre 3000 metri di dislivello. Abbiamo lavorato per mesi. La Nazionale è serena e pronta“.