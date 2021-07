Networks Technology, la nuova azienda di Reggio Calabria dove la sicurezza è di casa. Sistemi di allarme, videosorveglianza e non solo: competenza ed esperienza da oltre 30 anni [FOTO e VIDEO]

16 Luglio 2021 12:43

Networks Technology è la nuova azienda a Reggio Calabria che opera nel mercato della sicurezza: dai sistemi di anti-intrusione a quelli di videosorveglianza passando per domotica e sistemi integrati. Tutti i vantaggi, i marchi, l’assistenza e la competenza al servizio della clientela

La sicurezza al primo posto. In un locale sicuro, spazioso, accogliente e del tutto innovativo, in nome di quei sistemi tecnologici sviluppati che stanno alla base del progresso. Networks Technology è anche questo. Networks Technology è la nuova realtà nata nel centro di Reggio Calabria – in Via Vecchia Condera, 1 – che opera appunto nel mercato della sicurezza e che si rivolge a tutti gli operatori del settore o a coloro i quali vogliono toccare con mano questo ampio e variegato mondo. La nuova attività ha cambiato sede, ma l’esperienza maturata in questo campo è di oltre 30 anni e ha come obiettivo principale quello di creare legami forti con tutti i partner e garantire loro di specializzarsi e aumentare le opportunità di business.

Perché questo? Perché Networks Technology lo può fare, perché Networks Technology guarda avanti e anticipa il mercato del settore. Si occupa di progettazione, vendita e assistenza dei sistemi tecnologici, da quelli di videosorveglianza all’anti-intrusione passando per domotica e sistemi integrati. Con un’importantissima novità, che avvantaggia anche chi ha intenzione di rifornirsi direttamente da loro: l’azienda, infatti, offre la possibilità a chiunque di visitare il proprio negozio per toccare con mano ogni tipo di prodotto e testarne la funzionalità. Ovviamente, il mercato è rivolto soprattutto a installatori e operatori del settore, ma anche un qualsiasi privato – intenzionato ad installare un sistema di sicurezza – può visitare lo show room per conoscere cosa offre, e cioè una vastissima gamma di prodotti per ogni specifica area e con i brand leader. C’è di più: per chi si vuole specializzare in questo ambito, Networks Technology offre anche corsi di formazione gratuiti, garantiti grazie alle ottime competenze in campo di sicurezza e alle spaziose aree dello show room, composto da due piani.

Più nello specifico, l’azienda si compone di prodotti di ogni tipo. Dal punto di vista non solo dell’efficacia, ma anche dell’estetica, il fiore all’occhiello è sicuramente il variegato sistema di allarmi prodotto dal marchio Venitem: come si può osservare dalle immagini a corredo dell’articolo, la cura dei dettagli su questi prodotti ha portato alla creazione di design specifici e apprezzati. Sempre restando in tema di anti-intrusione, la Networks Technology si rifornisce di tutta una serie di pannelli funzionanti e in grado di interagire e reagire in caso di problematiche come ad esempio i furti. Il marchio Satel, leader nel settore, offre dei pacchetti che comprendono i marchi Perfecta, Versa e Integra.

Per ciò che concerne i sistemi classici di videosorveglianza e video-citofonia, invece, l’azienda ha deciso di affidarsi a due brand molto conosciuti in questo campo come la Hik Vision e la Milesight. Anche qui l’installatore o il semplice privato hanno la possibilità di visitare il negozio per toccare con mano i prodotti, verificarne l’efficacia e la funzionalità e procedere all’acquisto, accompagnati dal garbo, dalla professionalità e dalla competenza del titolare, Natale Battaglia.

Già da domani, Networks Technology è pronta ad aprire le porte ai propri clienti. Sabato alle ore 15, infatti, si terrà l’inaugurazione del negozio con sede a Condera. Per ogni altro tipo di informazione è possibile consultare il sito https://www.networkstechnologytvcc.com/ e i riferimenti social Facebook e Instagram. Diversi clienti ed esperti del settore, tra l’altro, non stanno più nella pelle. E, prima ancora dell’inaugurazione, sono andati a chiedere informazioni al titolare. Come il cliente Sandrino, che ha bisogno di delucidazioni sui diversi sistemi di sicurezza. Li illustra, in questo VIDEO in basso, il titolare Natale Battaglia, che prova anche a rispondere alle domande di Sandrino.

Articolo Pubbliredazionale