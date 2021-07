‘Ndrangheta, processo Gotha: condannati a 25 e 13 anni Paolo Romeo e Alberto Sarra. Assolti Caridi, Raffa e altri 13 “perchè il fatto non sussiste” – NOMI e DETTAGLI

30 Luglio 2021 22:06

‘Ndrangheta, la sentenza del maxi processo “Gotha” in primo grado: 15 condannati e 15 assolti. Ecco le decisioni del Tribunale di Reggio Calabria

L’ex parlamentare del Psdi Paolo Romeo è stato condannato a 25 anni di reclusione dal Tribunale di Reggio Calabria (presidente Silvia Capone, giudici Stefania Ciervo e Andreina Mazzariello) a conclusione del maxi processo “Gotha” in primo grado di giudizio. Tredici anni sono stati comminati all’ex sottosegretario regionale Alberto Sarra. Condannato a due anni anche il dirigente comunale Marcello Cammera. Sono stati assolti, invece, “perchè il fatto non sussiste” l’ex senatore di Forza Italia Antonio Caridi, l’ex presidente della Provincia di Reggio Calabria, sempre di Forza Italia, Giuseppe Raffa, il dott. Enzo Amodeo, stimato cardiologo reggino, la giornalista Teresa Munari e altri 11 imputati che hanno scelto il rito ordinario. Tra gli assolti anche l’imprenditore Gianni Remo, già vice presidente della Reggina. Dopo oltre 4 anni di udienze si è concluso il processo che complessivamente, su 30 imputati, vede 15 assoluzioni e 15 condanne.

Il maxi processo “Gotha” è nato dalla riunione delle inchieste “Mamma Santissima“, “Reghion“, “Fata Morgana“, “Alchimia” e “Sistema Reggio“. Si tratta di indagini che intendevano fare luce su una “componente riservata“, soprannominata “cupola“, che governerebbe la ‘ndrangheta e le pubbliche amministrazioni al punto da dettare gli indirizzi politici degli enti pubblici.

La Procura di Reggio Calabria aveva chiesto condanne molto più pesanti: 28 anni di carcere per Paolo Romeo, 20 per Sarra e per l’ex senatore Caridi, 16 per Cammera, 8 per Remo, 7 per Raffa. Complessivamente, il dispositivo del processo di primo grado ha disposto le seguenti sentenze rispetto alle richieste dell’accusa (tra parentesi):