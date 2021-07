NBA Draft 2021, Cade Cunningham 1ª scelta dei Pistons! Ma la scena è dei Lakers: trade pazzesca per Westbrook

30 Luglio 2021 09:23

Cade Cunningham è la prima scelta del Draft NBA 2021 svoltosi nella notte, ma la scena se la prendono i Lakers: blockbuster trade con Washington, Russell Westbrook completa i big-3 di L.A. con LeBron e Davis!

Notte importante in NBA, specialmente per le giovani stelle che fanno il loro ingresso nella lega. Si è svolto il Draft NBA 2021, la cerimonia di scelta dei giovani talenti che ogni squadra attende per accaparrarsi il miglior giovane sul quale puntare a costruire il proprio futuro, oppure un’intrigante pedina di scambio per un’importante trade. A proposito… mettiamo da parte per un attimo il discorso giovani, perchè poco prima del Draft è arrivata una notizia bomba: Russell Westbrook è un nuovo giocatore dei Los Angeles Lakers! “Mr. Tripla Doppia” passa da Washington a L.A. con una blockbuster trade che comprende Kyle Kuzam, Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell e la 22ª scelta al Draft (Isaiah Jackson). Ai gialloviola anche due seconde scelte (2024-2028). La cocente eliminazione al primo turno dei Playoff contro i Phoenix Suns ha spinto i Lakers a fare all-in sul playmaker ex Thunder che insieme a LeBron James e Anthony Davis formerà un terzetto da paura.

“Questa serata sarà ricordata come quella di Cade Cunningham prima scelta di Detroit, non come quella dello scambio che ha portato Russell Westbrook ai Los Angeles Lakers. Perché con me i Pistons torneranno grandi”. Ecco, la grinta di un giovane Cade Cunningham che, a 19 anni, è la first pick del Draft 2021 dei Pistons. Snobba la trade per Westbrook il prodotto di Oklahoma State University prendendosi i riflettori della serata. Contento della scelta di Detroit, non proprio la città più bella degli USA nè la squadra migliore della lega (20 W in stagione), Cunningham lancia la sfida: “eccitato di unirmi a un gruppo di giovani di qualità. La pallacanestro di Detroit, specie ai tempi dei Bad Boys, è sempre stata basata su forza e fisicità. Torneremo quelli, tosti e vincenti“.

NBA Draft 2021, le chiamate del primo giro