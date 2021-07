Naso, realizzata la manutenzione di oltre 50 km di strade

13 Luglio 2021 11:26

Naso: grazie a convenzione con l’Esa, realizzata la manutenzione di oltre 50 km di strade

La sinergia tra Enti continua ad essere di fondamentale importanza per la città di Naso. Grazie ad una convenzione con l’Esa e con una spesa minima per le casse comunali, è stato possibile effettuare la manutenzione di oltre 50 km di strade comunali esterne al centro abitato. La soddisfazione dell’assessore Nino Letizia che ha seguito l’iter burocratico e la perfetta esecuzione dei lavori: “In quasi 40 giorni, con l’impiego di un mezzo meccanico ed un operatore, siamo riusciti a realizzare importanti interventi di pulizia e regimentazione acque. Il costo per il comune di Naso è stato davvero minimo: circoscritto alla logistica ed al materiale di consumo. Questo grazie ad anni di buoni rapporti, ed alla fattiva collaborazione con molti assessorati regionali, nello specifico, alla grande disponibilità del dirigente del centro meccanizzazione agricola di Barcellona Pozzo di Gotto, dott. Nicola Lo Duca”. Proprio puntando sulla possibilità di decentramento di alcuni uffici regionali, Naso conta di ospitare stabilmente un nucleo operativo dell’Esa, l’annuncio del sindaco Gaetano Nanì: “Sui Nebrodi è indispensabile avere risorse e uomini sempre a disposizione, un concetto che ho ribadito la scorsa settimana durante la riunione operativo – programmatica, sull’emergenza incendi. In tal senso, con l’assessore Letizia abbiamo in itinere un progetto che ci permetterà di risolvere, almeno in parte, i problemi legati al convogliamento delle acque meteoriche ed alla periodica pulizia di numerose carrozzabili anche non asfaltate”.