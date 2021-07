7 Luglio 2021 09:41

Nasce il Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia a Tremestieri Etneo. Domani l’inaugurazione alla presenza dei big del partito

Sarà inaugurato domani, giovedì 8 luglio, alle ore 18, in piazza Dante a Tremestieri Etneo, il nuovo Circolo Territoriale di Fratelli d’Italia. Per il partito capitanato da Giorgia Meloni, in costante crescita di consensi, si tratta dell’ennesima apertura nella provincia di Catania, a testimonianza della presenza capillare sul territorio. Prima del tradizionale taglio del nastro, che sancirà l’apertura ufficiale della sede, si terrà un dibattito, in piazza Dante, a cui prenderanno parte il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Salvo Pogliese, l’assessore regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, Manlio Messina, l’eurodeputato Raffaele Stancanelli, il deputato regionale Gaetano Galvagno, il vice coordinatore regionale di FdI, Giuseppe Arena, ed il coordinatore provinciale di FdI, Alberto Cardillo. A fare gli onori di casa sarà il gruppo consiliare di Tremestieri Etneo, guidato dal capo gruppo Alessio Firrincieli con le consigliere comunali Agata Triolo e Alessandra Cugno, e l’assessore all’Ecologia e all’Urbanistica, Sebastiano Caruso. Modererà l’incontro il giornalista Giovanni Grillo.