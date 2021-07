A Catania nasce un nuovo Mazzarrone Calcio, domani la presentazione: disputerà il campionato di Promozione

14 Luglio 2021 13:01

Domani, 15 luglio, si presenterà alla stampa il nuovo progetto del Mazzarrone Calcio, squadra dilettantistica catanese che partirà dalla Promozione

Il 15 luglio sarà una data che certamente non sarà dimenticata per gli abitanti di Mazzarrone. Sarà il primo giorno ufficiale di un nuovo percorso che è partito da diverse settimane con buoni auspici. L’aula consiliare “Falcone e Borsellino” del comune di Mazzarrone ospiterà domani, alle 18:00, la conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto della società locale che parteciperà al prossimo campionato di Promozione. Saranno illustrati i programmi del sodalizio, le peculiarità del progetto e della nuova struttura dirigenziale che si è messa subito al lavoro da alcune settimane.

Il presidente Giuseppe Cavallo – coadiuvato dai dirigenti – non si è certo risparmiato in questo periodo di lungo stop. “Nasce un nuovo Mazzarrone Calcio – spiega il massimo dirigente calatino – con un progetto dalla forte identità per la nostra comunità, con obiettivi di crescita, grazie alla programmazione e al lavoro, ma senza mai perdere di vista la nostra caratteristica migliore: l’umiltà. Presenteremo il nuovo gruppo di lavoro, formato da giovani dirigenti che assicurano esperienza e professionalità, ma al tempo stesso garantiscono passione e spirito di sacrificio”.