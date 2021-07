Il Giappone si affida alla sua stella: Naomi Osaka accende il braciere come ultima tedofora, iniziano le Olimpiadi di Tokyo! [GALLERY]

23 Luglio 2021 18:04

Naomi Osaka scelta come ultima tedofora delle Olimpiadi di Tokyo: la tennista giapponese accende il braciere e dà inizio ufficialmente ai Giochi

Ballerini e cantanti, coreografie e intermezzi scenografici, le sfilate di tutti i Paesi partecipanti con le loro bandiere e l’arcobaleno di colori delle loro divise. Poi il discorso del presidente del Cio Bach e per concludere, dopo quasi 4 ore di spettacolo, la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Tokyo si è ufficialmente conclusa con l’accensione del braciere olimpico. La torcia è stata portata da ex atleti, atleti paralimpici, bambini e anche un medico e un’infermiera, simbolo della lotta contro il Covid. L’ultima tedofora scelta è stata, senza dubbio, l’atleta più rappresentativa del Giappone il Paese del Sol Levante si è affidato a Naomi Osaka, pluricampionessa Slam nel tennis, che ha avuto il compito di accendere il tripode e dare ufficialmente inizio ai Giochi. ‘Spaesata’ come spesso dà l’idea di essere (basta guardarla durante le premiazioni del tennis), Naomi Osaka ha percorso la scalinata verso il braciere appoggiando la fiaccola, dando il via alle fiamme, rosse come le sue treccine, simbolo dell’inizio di oltre due settimane di grande sport.