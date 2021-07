Motta San Giovanni: videosorveglianza, sicurezza, igiene ambientale e rimozione delle microdiscariche: al via l’installazione di telecamere

6 Luglio 2021 15:56

Motta San Giovanni: il servizio prevede video ispezioni periodiche, registrate e certificate presso la centrale operativa della Sicurcenter spa

In merito al progetto di videosorveglianza e sicurezza igiene ambientale, anticipato la scorsa settimana dal sindaco di Motta San Giovanni, Giovanni Verduci e dall’assessore all’Ambiente Domenico Infortuna, in queste ore si stanno installando delle telecamere per monitorare alcuni siti comunali spesso interessati da abbandono di rifiuti. Il servizio prevede video ispezioni periodiche, registrate e certificate presso la centrale operativa della Sicurcenter spa, l’intervento di una pattuglia radiomobile in situazioni di necessità e ronde giornaliere. Contestualmente si stanno rimuovendo alcune micro-discariche, l’intervento proseguirà anche nei prossimi giorni. L’Amministrazione comunale di Motta San Giovanni ribadisce l’importanza di differenziare bene i rifiuti, utilizzare i mastelli e rispettare il calendario per la loro corretta esposizione.