20 Luglio 2021 10:02

Motta San Giovanni: iniziativa benefica in ricordo del giovane Virgilio Caridi, in bici sino a Bergamo per promuovere una raccolta fondi a beneficio di una piccola realtà associativa che si occupa di recupero animali

Iniziativa benefica in ricordo del giovane Virgilio Caridi, il 29enne che è venuto a mancare improvvisamente il 25 aprile di quest’anno. La perdita è stata devastante per moltissime persone, tra cui un suo carissimo amico che ha deciso di cimentarsi in un tour a tappe che attraverserà l’Italia intera (da Lazzaro, Motta San Giovanni, a Bergamo) col fine di promuovere una raccolta fondi a beneficio di una piccola realtà associativa che si occupa di recupero animali, il SERAC-Salvataggio e Recupero Animali Calabria (si trova a Condofuri). Il ciclista impegnato si chiama Simon Codispoti e tre anni fa è stato coinvolto in un brutto incidente. In ospedale uno dei pochissimi volti amici che lo ha confortato è stato proprio Virgilio che si è occupato di lui per ogni necessità: assistenza, nottate, gli ha fornito cambi e tanto tanto sostegno morale. Sono stati a fianco in molte altre occasioni e proprio in virtù di questo legame ha deciso di intraprendere questa fatica, nel segno di quella grande generosità che ha sempre contraddistinto Virgilio. È così che nasce “Una pedalata per Ilio” (Ilio è il diminutivo che avevano attribuito al nonno e che lui ha ereditato negli anni), un tributo che cercherà di ricordare una persona che con pregi e difetti è rimasta nel cuore di tutti coloro che l’hanno incontrato. La partenza sarà giorno 24 da Lazzaro, precisamente proprio da casa di Virgilio intorno alle 17:00.