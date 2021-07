2 Luglio 2021 13:36

Motta San Giovanni: inaugurato un nuovo parco giochi a Lazzaro, le parole del sindaco Verduci e del vicesindaco Campolo

“È un luogo di aggregazione e di spensieratezza al centro di Lazzaro, un’area accessibile a tutti e attrezzata con giostre che possono essere utilizzate da tutti i bambini. I loro sorrisi e l’agitazione nell’attesa di poter accedere finalmente al parco giochi ci inorgoglisce e ci spinge ad andare avanti in questa direzione”. È quanto dichiara il sindaco Giovanni Verduci a margine della cerimonia di inaugurazione del nuovo parco giochi avvenuta giovedì con la benedizione impartita dal parroco don Domenico Rodà. “Con il vicesindaco Rocco Campolo e l’assessore al Decoro urbano Domenico Infortuna – continua il primo cittadino – abbiamo voluto investire così parte del contributo ottenuto dal Ministero dell’Interno, tenendo conto soprattutto dei nostri concittadini più piccoli e di quanti, quotidianamente, si prendono cura di loro. Siamo soddisfatti del risultato finale reso ancora più ricco dalla partecipazione alla cerimonia di inaugurazione di numerose famiglie, delle associazioni del territorio, dei rappresentanti della scuola e dei consiglieri comunali espressione di tutti i Gruppi consiliari presenti in Consiglio. Tutti insieme abbiamo consegnato alla comunità un luogo sicuro, delimitato, con il divieto di accesso alle autovetture e ai motocicli, con l’approvazione e il contributo di idee delle associazioni che si occupano di disabilità. Inoltre, già nei prossimi giorni, pubblicheremo un avviso per la gestione di un chiosco all’interno dell’area delimitata e patrocineremo un progetto culturale e artistico, curato dalla parrocchia Santa Maria delle Grazie di Lazzaro, che si svilupperà anche in quel luogo così importante”. “In un momento così particolare – conclude il sindaco Giovanni Verduci – vogliamo immaginare il nuovo parco giochi come una carezza rivolta ai più piccoli che, più di tutti, hanno subito in silenzio le restrizioni imposte dall’emergenza Coronavirus”.

Lazzaro, le parole del vicesindaco Campolo

“Giovedì si è tenuta l’inaugurazione e la benedizione del nuovo parco giochi a Lazzaro presso piazza delle Medaglie D’oro (ex Piazzale Zagarella), uno spazio dedicato ai bambini ed alle loro famiglie”. È quanto dichiara il vicesindaco di Motta San Giovanni, Rocco Campolo. “Per me – aggiunge il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici – è un momento importante in quanto è un posto in cui sono cresciuto ed in cui ogni anno si tiene la festa del Paese. Sin dal giorno in cui siamo stati eletti, la rivalutazione del Piazzale è stato un mio pallino. Grazie alla collaborazione dell’assessore al Decoro Urbano Domenico Infortuna e dei miei colleghi amministratori, quello che era un desiderio è diventato realtà. Mi sono emozionato nel vedere la gioia dei bambini mentre giocavano nel nuovo parco”. “Ringrazio – conclude Rocco Campolo – il direttore dei lavori ing. Alberto Verduci, sempre attento e presente, la ditta Fragen Costruzioni e tutte le persone che hanno dato una mano compresi i volontari che in forma gratuita hanno collaborato e stanno continuando a collaborare”.