Motta San Giovanni, il vicesindaco Rocco Campolo sull’inaugurazione del nuovo parco giochi: “per me è un momento importante”

2 Luglio 2021 16:44

Motta San Giovanni, la nota del vicesindaco Rocco Campolo

“Giovedì si è tenuta l’inaugurazione e la benedizione del nuovo parco giochi a Lazzaro presso piazza delle Medaglie D’oro (ex Piazzale Zagarella), uno spazio dedicato ai bambini ed alle loro famiglie”.

È quanto dichiara il vicesindaco di Motta San Giovanni Rocco Campolo.

“Per me – aggiunge il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici – è un momento importante in quanto è un posto in cui sono cresciuto ed in cui ogni anno si tiene la festa del Paese. Sin dal giorno in cui siamo stati eletti, la rivalutazione del Piazzale è stato un mio pallino. Grazie alla collaborazione dell’assessore al Decoro Urbano Domenico Infortuna e dei miei colleghi amministratori, quello che era un desiderio è diventato realtà. Mi sono emozionato nel vedere la gioia dei bambini mentre giocavano nel nuovo parco”.

“Ringrazio – conclude Rocco Campolo – il direttore dei lavori ing. Alberto Verduci, sempre attento e presente, la ditta Fragen Costruzioni e tutte le persone che hanno dato una mano compresi i volontari che in forma gratuita hanno collaborato e stanno continuando a collaborare”.