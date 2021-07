Motta San Giovanni: domani presso la Delegazione municipale di Lazzaro sarà posizionato un defibrillatore

5 Luglio 2021 17:46

Motta San Giovanni: martedì 6 luglio, alle ore 17, presso la Delegazione municipale di Lazzaro sarà posizionato un defibrillatore esterno

Martedì 6 luglio, alle ore 17, presso la Delegazione municipale di Lazzaro sarà posizionato un defibrillatore esterno. “Motta San Giovanni, Città cardioprotetta”, un progetto voluto dall’Amministrazione comunale e reso possibile grazie alla collaborazione di imprenditori, associazioni e volontari, prevede la collocazione sul territorio comunale di tre postazioni di defibrillazione ad accesso pubblico. I siti individuati sono particolarmente frequentati e sottoposti a videosorveglianza per evitare danneggiamenti ed abusi della strumentazione medica. Martedì, donato dalla Costruzioni Generali Europea S.R.L., sarà posizionato all’esterno della Delegazione municipale di Lazzaro. È stato già posizionato un defibrillatore in piazza della Municipalità a Motta, la prossima settimana sarà posizionato a Serro Valanidi, in prossimità della locale farmacia.