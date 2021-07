Tragedia a Caulonia: incendio in una palazzina, morto un uomo

2 Luglio 2021 13:29

Un uomo è morto questa notte a Caulonia, in provincia di Reggio Calabria, in seguito ad un incendio divampato nella sua abitazione

Tragedia questa notte a Caulonia, in provincia di Reggio Calabria: una palazzina è andata in fiamme e ad avere la peggio è stato un uomo di nazionalità rumena. L’incendio ha rischiato di distruggere completamente l’abitazione di due piani, mentre per la vittima è risultato fatale il divamparsi delle fiamme all’interno della sua camera da letto. I pompieri, arrivati sul posto poco dopo la segnalazione, sono riusciti a circoscrivere l’incendio evitando che il fuoco potesse avvolgere alcune bombole di GPL presenti all’interno della casa, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare anche perché l’incendio era divampato già da qualche ora. Le cause sono ancora in corso di accertamento, i Vigili del Fuoco di Monasterace stanno ricostruendo la situazione, mentre i Carabinieri di Roccella Jonica hanno posto sotto sequestro l’immobile per cominciare le indagini.