Mondo dello spettacolo in lutto, è morto l’attore Libero De Rienzo: fatale un infarto a 44 anni

16 Luglio 2021 13:07

Morto l’attore, regista e sceneggiatore Libero De Rienzo: fatale un infarto, aveva solo 44 anni. Il suo corpo è stato ritrovato da un amico nella casa romana dell’attore

Il mondo dello spettacolo piange la morte di Libero De Rienzo, attore, regista e sceneggiatore napoletano. Il decesso è avvenuto, a quanto sembra, a causa di un improvviso malore: aveva solo 44 anni. Secondo quanto riporta ‘La Repubblica’, il corpo senza vita dell’attore napoletano è stato ritrovato da un amico, presso la casa di Roma in cui viveva l’attore: preoccupato per non avere avuto più notizie di De Rienzo da qualche giorno, l’uomo si è recato presso l’abitazione per poi effettuare la terribile scoperta.

Secondo le prime ricostruzioni coordinate dalla Procura di Roma, De Rienzo sarebbe morto a causa di un infarto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Madonna del Riposo e i sanitari del 118. Sul corpo dell’attore, nato a Forcella nel 1977 e cresciuto a Roma dall’età di due anni, non ci sarebbero segni di violenza. La data dei funerali non è stata ancora fissata, la salma sarà inumata in Irpinia, accanto alla madre. Lascia la moglie Marcella Mosca e due splendidi figli di 6 e 2 anni, oltre al padre Fiore di Rienzo, che è stato aiuto regista di Citto Maselli e inviato speciale della trasmissione “Chi l’ha visto?”.