Morte Viviana Parisi, dopo quasi un anno il marito chiede ancora verità e giustizia: “Non abbiamo pace”

5 Luglio 2021 17:45

Le parole del marito di Viviana Parisi, e padre del piccolo Gioele, Daniele Mondello, che chiede ancora verità e giustizia a quasi un anno dalla morte dei due

“Chiedo per i miei cari verità e giustizia, sono passai 11 mesi e non abbiamo pace, speriamo solo che almeno tutto questo tempo possa far luce sui motivi della morte”. A dirlo Daniele Mondello, marito di Viviana Parisi e padre del piccolo Gioele, scomparsi e poi trovati morti nelle campagne di Caronia quasi un anno fa. Da allora la famiglia non ha potuto celebrare nemmeno i loro funerali. “Abbiamo depositato – spiega Pietro Venuti, uno dei legali di Mondello – circa tre mesi fa decine osservazioni e di istanze alla Procura che evidenziano alcune problematiche chiedendo delle risposte ad alcuni quesiti, ma non abbiamo avuto ancora nessun cenno da parte della Procura. Auspichiamo che al più presto si possa sapere qualcosa. Confidiamo nella magistratura che sappiamo doveva depositare delle consulenze al più presto e allo stesso tempo sappiamo che la famiglia vorrebbe dare in tempi brevi degna sepoltura a Viviana e Gioele”.

Di recente Daniele Mondello, che è un dj, ha omaggiato la moglie (anche lei dj) e il figlio con una canzone. “E’ stato difficile tornare in studio di registrazione – spiega Mondello – quel luogo magico che per me è ormai un luogo di sconforto. Ciò che mi ha guidato nel comporre questa canzone è stato proprio il vostro ricordo, come se ci foste voi a guidarmi nota per nota. La dedico a voi amori miei che siete e sarete sempre la mia vita”.