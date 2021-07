Molinari (IdV): “Italia dei Valori rientra in Parlamento e con lei anche la legalità e la lotta alla corruzione”

3 Luglio 2021 10:13

La nota di Francesco Molinari coordinatore regionale della Calabria

Si è svolta il 1 luglio 2021 presso il Senato della Repubblica la presentazione delle componenti di Italia dei Valori alla Camera e al Senato. Tanti ingressi eccellenti nel partito tra cui: l’On. Piera Aiello, il Sen. Elio Lannutti, l’Ex Ministro Elisabetta Trenta ed i testimoni di giustizia Pino Masciari ed Ignazio Cutrò.

“L’ingresso di Pino Masciari in Italia dei Valori ci da la possibilità di intraprendere con più convinzione e più coraggio le sfide della nostra Regione sul piano della legalità e della lotta alla corruzione”. Così il Sen Francesco Molinari coordinatore regionale della Calabria: ” dobbiamo riportare al centro i temi della sanità calabrese, messa a dura prova dal Covid, bisogna garantire ai cittadini il potenziamento delle strutture sanitarie territoriali ed ospedaliere con particolare attenzione ai LEA. Le sfide elettorali dei prossimi mesi- conclude Molinari- ci obbligano ad essere presenti nei territori per questo ci rivolgiamo a tutti i cittadini che non vogliono piegare la schiena e che vogliono lottare ancora per la nostra Calabria” .