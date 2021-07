Milazzo: stanziati due milioni di euro per il potenziamento del pronto soccorso

4 Luglio 2021 14:25

Ufficializzato l’intervento da due milioni di euro per la riqualificazione ed il potenziamento del pronto soccorso di Milazzo

“Prendiamo atto con soddisfazione che a distanza di tre anni dal piano degli investimenti nella sanità varato dall’assessore Razza, il direttore generale dell’Asp, Alagna abbia ufficializzato l’intervento da due milioni di euro per la riqualificazione ed il potenziamento del pronto soccorso di Milazzo”. E’ quanto scrive in una nota il deputato regionale di Diventerà Bellissima all’Ars e componente della Commissione Salute, Pino Galluzzo. “Una decisione che arriva dopo che il sottoscritto ha chiesto e ottenuto una ispezione all’ospedale di Milazzo per evidenziare le tante criticità esistenti a fronte di una produttività dello stesso che lo pone al primo posto tra i nosocomi della provincia di Messina, con il doppio delle prestazioni rispetto alle altre realtà della provincia e con una gestione di emergenze provenienti da un comprensorio che supera i 100 mila abitanti. Una situazione che è stata attenzionata anche dalla nuova Amministrazione comunale di Milazzo che, facendosi interprete delle quotidiane proteste dei cittadini, ha chiesto al sottoscritto, quale componente della commissione Sanità dell’Ars, di intervenire proprio attraverso un sopralluogo ispettivo per una riorganizzazione del presidio di Milazzo, così come di quello di Barcellona che pure presente delle problematiche che vanno affrontate. Per “Per il governo Musumeci le unità di pronto soccorso e tutta l’area emergenza-urgenza rappresentano una priorità. Desidero pertanto rivolgere il mio compiacimento all’assessore Razza e al presidente per il lavoro svolto, grazie al quale potranno essere avviate iniziative attese nel territorio”, conclude.