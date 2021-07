L’Azienda Agricola Patea di Reggio Calabria in finale per il “miglior banco dei mercati d’Italia”: un like su Facebook per celebrare il bergamotto

8 Luglio 2021 19:34

Campagna Amica – Coldiretti ha indetto un concorso social per premiare il miglior banco dei mercati di tutta Italia: fra le 8 finaliste c’è anche l’Azienda Agricola Patea, la realtà calabrese che valorizza il Bergamotto di Reggio Calabria!

Coldiretti ha indetto un bellissimo concorso che premia il miglior banco dei mercati di Campagna Amica. Dopo aver valutato con attenzione i banchi di tutta Italia, sono state selezionate solo 8 finaliste che si contenderanno il titolo. A scegliere il banco più bello, quello che esprime al meglio il concetto di “Campagna Amica“, saranno però i cittadini, coloro che del resto sono sempre a stretto contatto con le realtà in questione. Fra le 8 migliori realtà d’Italia ce n’è anche una calabrese, l’Azienda Agricola Patea, realtà sita a Brancaleone (Reggio Calabria) specializzata nella valorizzazione del bergamotto di Reggio Calabria.

L’Azienda Agricola Patea, oltre all’olio essenziale e al frutto fresco, ha immesso sul mercato una linea di prodotti al bergamotto come: miele, marmellate, caramelle, biscotti, succhi e olio extravergine di oliva aromatizzato al Bergamotto. Grandissimo successo ha riscosso il succo congelato, convenzionale e biologico, puro al 100% di Bergamotto, Limone e Arancia presentato all’EXPO Milano dal 27/07/2015 al 03/08/2015 al padiglione della Coldiretti. Vere e proprie squisitezze ‘made in Reggio Calabria‘ che meritano il primo posto!

Come far per votarli? Semplicissimo! Basta cliccare sulla foto (numero 6) del contest di Facebook, presente in calce all’articolo, e mettere mi piace. Un semplice click per premiare una bella realtà del territorio di Reggio Calabria e rendere il bergamotto, ancora una volta, il re degli agrumi d’Italia!