Messina, Siracusano (FI): “sul risanamento stop a polemiche e lustrini, ai cittadini non interessano”

26 Luglio 2021 16:13

Messina, la nota di Matilde Siracusano deputata messinese di Forza Italia

“È opportuno, per il bene della nostra città, archiviare sterili polemiche sui lustrini del risanamento, perché ai messinesi non frega assolutamente nulla di tutto questo. Leggo, infatti, con stupore e dispiacere gli interventi su questo tema pubblicati dagli organi di informazione in queste ultime ore”. Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, deputata messinese di Forza Italia.

“Il percorso è ormai tracciato: è stata individuata la soluzione e sono state stanziate le risorse necessarie per dare una vita dignitosa a 8mila nostri concittadini, a 2.500 famiglie. Per amore di verità, però, non si può disconoscere l’impegno decisivo del ministro Carfagna, che ha dato, in pochi mesi, una svolta definitiva ad un problema storico, che si era incagliato sulle resistenze del suo predecessore Provenzano (ministro del Sud del Pd, nel governo giallorosso). Inoltre, sarebbe davvero poco onesto non riconoscere il merito che l’amministrazione comunale e il sindaco De Luca hanno rispetto al risanamento. Se Fondo Fucile è stata finalmente liberata lo si deve al prezioso e certosino lavoro svolto da ArisMe, con il suo presidente Scurria. Un’opera costante e determinante per il bene della città e dell’intera nostra comunità. Questi i fatti. Continuiamo a unire gli sforzi come avvenuto soprattutto dopo la composizione del nuovo governo nato per fare uscire il Paese dall’emergenza sanitaria. Ai cittadini non interessa nient’altro”.