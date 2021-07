Messina, Siracusano (FI): “presto tavolo tecnico sui precari Asu Sicilia, lavoriamo per una soluzione”

19 Luglio 2021 18:56

“Questa mattina ho partecipato ad un costruttivo confronto con i lavoratori Asu: una categoria composta da 4.570 precari siciliani che da vent’anni aspettano una prospettiva di stabilità e un futuro meno incerto”. Così Matilde Siracusano, deputata siciliana di Forza Italia. “Abbiamo provato più volte – in Parlamento e presso l’Assemblea regionale Siciliana – a sanare questa assurda situazione, ma fino a questo momento ci siamo sempre scontrati con la contrarietà della Ragioneria Generale dello Stato. Ma oggi è arrivata una decisa accelerazione: mi sono confrontata con il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, ed ho incontrato il capo Dipartimento della Funzione pubblica, Marcello Fiori, chiedendo ad entrambi di valutare possibili soluzioni. È stata, dunque, accolta la mia richiesta per la convocazione, che avverrà nei prossimi giorni, di un tavolo tecnico di confronto tra le amministrazioni competenti per risolvere definitivamente questo problema. Un risultato importante che, auspicabilmente, ci permetterà di fare un passo in avanti verso la positiva chiusura di questa vicenda”, conclude.