Messina scende in piazza contro il Green Pass: appuntamento alle 17.30 a piazza Duomo, “manifestazione assolutamente pacifica e aperta a tutti”

Messina, manifestazione pacifica contro il Green Pass alle 17:30 di oggi pomeriggio a Piazza Duomo

A Messina, come in tantissime altre città d’Italia, si svolgerà oggi pomeriggio una manifestazione contro il Green Pass; misura varata dal Governo Draghi “che limità di fatto le libertà individuali per i non vaccinati” secondo quanto scrivono gli organizzatori in una nota. Per i messinesi l’appuntamento è fissato alle 17.30 in piazza Duomo.

Nei giorni scorsi (a Torino 5mila persone ieri sera, 20mila a Parigi la scorsa settimana) hanno espresso il loro dissenso scendondo in piazza e manifestando la loro contrarietà ai nuovi provvedimenti normativi “dicriminanti nei confronti di coloro che decideranno di non farsi inoculare il siero vaccinale”.

“Si tratterà – precisano ancora gli organizzatori – di una manifestazione assolutamente pacifica con l’unico scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla “libertà di scelta” individuale e contro l’inquietante suddivisione tra cittadini di serie A e cittadini di serie B; quest’ultimi privati di alcuni diritti che sulla carta sarebbero garantiti dalla Costituzione”.

Gli organizzatori della manifestazione di ieri sera a Torino: “Siamo stati miccia che ha fatto esplodere il dissenso”

“Siamo stati la miccia che ha fatto esplodere una bomba ad orologeria, era ora“. Cosi’, all’Adnkronos, Marco Liccione, tra i promotori della manifestazione di protesta contro le nuove regole, introdotte dal governo, sull’utilizzo del Green Pass anche nei ristoranti e locali al chiuso, a poche ore da nuove mobilitazioni annunciate per questo pomeriggio in diverse piazze italiane. Quanto alla presa di distanza delle forze politiche torinesi dall’iniziativa di giovedì sera che ha visto scendere in piazza Castello diverse centinaia di persone, Liccione aggiunge: “l’affluenza delle persone e il dissenso manifestato verso le loro scelte , e visto che il potere appartiene al popolo in una democrazia, dovrebbero, credo, farle riflettere sul loro operato“. Infine, a proposito delle parole del premier Draghi sull’importanza della vaccinazione e sui rischi degli appelli a non farla, Liccione conclude: “sono parole grosse per un capo politico e credo non si dovrebbe alimentare paure in una situazione già abbastanza difficile“.