12 Luglio 2021 22:32

Messina: rinviata l’iniziativa a sostegno del Ddl Zan a martedì 20 Luglio

Per motivi organizzativi e per rispettare i tempi per la comunicazione alla Digos nel rispetto delle normative anticovid, l’Associazione InOltre Alternativa Progressista informa, al fine di evitare inutili assembramenti, che l’evento a sostegno del DDL Zan e della comunità LGBT previsto domani a piazza Cairoli a Messina, è rinviato a martedì 20, dalle ore 16 alle 18.