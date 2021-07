Messina: pubblicata la graduatoria di ATM per la creazione di una long list di 65 operatori di esercizio

25 Luglio 2021 11:53

Messina: pubblicata la graduatoria avvita da ATM

È stata pubblicata la graduatoria relativa alla selezione pubblica, avviata da ATM S.p.A, e finalizzata alla creazione di una long list di 65 operatori di esercizio, dalla quale la Società potrà progressivamente attingere per soddisfare le future esigenze operative legate al potenziamento del servizo di TPL. Si apre ora la fase successiva che vedrà i candidati prendere parte alle prove di guida, che si terranno a partire dal 3 agosto 2021. Conseguentemente sarà effettuato il controllo della documentazione di rito, attestata dai partecipanti in fase di candidatura alla selezione.

“ATM – spiega il Presidente Giuseppe Campagna – continua a dimostrarsi una realtà solida che ambisce a crescere, nonostante il difficile momento storico. Con queste ultime procedure si concluderà un iter importante e travagliato, spesso oggetto di polemiche sterili e strumentalizzazioni che, come sempre più spesso accade, vengono smentite dai fatti e dalla trasparenza che contraddistingue le attività portate avanti da ATM”.