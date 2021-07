Messina: presentato nella sede di ATM il progetto Meta 1

2 Luglio 2021 09:15

Nella sala controllo del palazzo ATM è stato illustrato ieri, giovedì 1 luglio, il progetto Meta 1, cui, cui hanno preso parte oltre al presidente Pippo Campagna, i componenti il CdA e rappresentanti dell’Azienda Trasporti Messina; gli Assessori Salvatore Mondello e Francesco Caminiti; il Dirigente dei Servizi Tecnici ed Urbanistici Antonio Cardia; e i tecnici del CED. Nel corso del test di verifica sono stati messi in funzione oltre 68 km di fibra ottica ridondata che copre la zona della città ricompresa tra i viali Gazzi e Annunziata. Sono stati poi analizzati i funzionamenti delle spire conta macchine per la gestione del traffico e i sensori per la regolazione semafori lungo le dorsali secondarie dei viali Gazzi, Europa, Boccetta, Giostra e Annunziata; e testato anche il funzionamento dei pannelli per l’infomobilità, delle telecamere di monitoraggio e di lettura targhe. “Attraverso wall monitor installati presso la control room, il Comune di Messina – hanno dichiarato soddisfatti Mondello e Caminiti – dispone adesso di sofisticati sistemi software e hardware per il monitoraggio e la regolazione del traffico cittadino, per la gestione delle ZTL e dei varchi a transito limitato”.