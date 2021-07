Messina: oggi pomeriggio seduta ordinaria di consiglio comunale

19 Luglio 2021 10:56

Messina: oggi, lunedì 19 Luglio, alle ore 18, il Consiglio comunale tornerà a riunirsi per proseguire l’attività deliberativa

Oggi, lunedì 19, alle ore 18, il Consiglio comunale di Messina tornerà a riunirsi per proseguire l’attività deliberativa. I lavori d’Aula prevedono la trattazione della seguente proposta: “Modifica dello statuto dell’Agenzia comunale per il risanamento e la riqualificazione urbana della città di Messina denominata A.RIS.ME’. Introduzione della figura del direttore generale in adeguamento all’art. 114 del TUEL”, alla quale sono stati presentati dodici emendamenti e dieci sub-emendamenti. Per mercoledì 21, alle ore 13, invece, il Consiglio comunale è stato convocato in seduta straordinaria. All’ordine del giorno la discussione di cinque riconoscimenti di debiti fuori bilancio e due mozioni: un atto di indirizzo per l’adozione di correttivi ai provvedimenti viabili a Torre Faro e un altro atto di indirizzo per la Giunta per l’esposizione di Vara e Giganti – Agosto messinese 2021.