Messina, al lavoro per rendere lo stadio Franco Scoglio a norma per la C: mercoledì conferenza stampa della giunta comunale

17 Luglio 2021 13:24

Lavori allo stadio Franco Scoglio di Messina: mercoledì la conferenza stampa della giunta comunale

Tutto da decifrare il futuro dello stadio Franco Scoglio di Messina, dopo l’affidamento e poi l’annullamento al Football Club del presidente Arena. Il prossimo anno l’impianto potrebbe nuovamente ospitare entrambe le compagini peloritane in Serie C, ma serve comunque rendere l’impianto a norma con le regole della nuova categoria. I lavori dovrebbero terminare per metà agosto, permettendo così l’utilizzo dello stadio di casa già dalla prima di campionato. In via alternativa, intanto, l’Acr si è già cautelata con la richiesta del “Luigi Razza” di Vibo Valentia.

Mercoledì 21, alle ore 11, si terrà nello stesso Stadio una conferenza stampa alla presenza del Sindaco Cateno De Luca e degli Assessori, allo Sport e Grandi Eventi Francesco Gallo; ai Lavori Pubblici Salvatore Mondello; al Patrimonio Francesco Caminiti; ed il Presidente della Messinaservizi Bene Comune Pippo Lombardo. Tema dell’incontro con i giornalisti, il presente e il futuro della struttura sportiva in riferimento ai lavori di riqualificazione, alla gestione dell’impianto e ai grandi eventi.