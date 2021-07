24 Luglio 2021 12:54

Messina, i due nudisti dovrebbero pagare una multa di 3.333 euro

Due nudisti scoperti sulla spiaggia di Capo Rasocolmo, a Piano Torre sono stati multati dalla polizia municipale di Messina. I due dovrebbero pagare una multa di 3.333 euro per atti contrari alla pubblica decenza. I controlli degli agenti – si legge in una nota della Polizia Municipale – proseguiranno “per contrastare questo fenomeno, al fine di rendere la spiaggia fruibile a tutta la cittadinanza, bambini compresi, e non interdetta a causa di questi atteggiamenti indecenti”.