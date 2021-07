Messina: lunedì il sottosegretario Floridia presenterà “RiGenerazione Scuola”, il piano del Ministero dell’Istruzione per la transizione ecologica e culturale delle scuole

23 Luglio 2021 10:39

Messina: lunedì presso il Palazzo del Governo il sottosegretario Floridia presenterà “RiGenerazione Scuola”, il piano del Ministero dell’Istruzione per la transizione ecologica e culturale delle scuole

Si terrà il prossimo 26 luglio alle ore 10.00, – presso il Palazzo del Governo di Messina – un incontro nel corso del quale il Sottosegretario Stato all’Istruzione Senatrice Barbara Floridia presenterà “RiGenerazione Scuola”, il piano del Ministero dell’Istruzione per la transizione ecologica e culturale delle scuole. All’incontro saranno presenti il Dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Dott. Stefano Suraniti, il Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale dott.ssa Ornella Riccio, il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19 dott. Alberto Firenze e, collegati in videoconferenza, i Sindaci e Commissari Straordinari dei Comuni della provincia di Messina, ad eccezione dei Sindaci nei cui Comuni insistono istituti scolastici secondari di secondo grado, che sono stati invitati a partecipare in presenza.