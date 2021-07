Messina: l’Ambasciatrice del Vietnam in Italia ricevuta dal Rettore

15 Luglio 2021 15:55

Messina: l’ambasciatrice del Vietnam, Thi Bich Hue Nguyen, è stata ricevuta dal rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea

L’ambasciatrice del Vietnam, Thi Bich Hue Nguyen, è stata ricevuta dal rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea. All’incontro erano presenti il Prorettore all’Internazionalizzazione, prof. Antonino Germanà ed una rappresentanza di studenti vietnamiti che frequentano i corsi dell’Università di Messina. La visita fa seguito ad una serie di incontri nell’ambito di un generale rafforzamento della proiezione internazionale di Unime nel continente asiatico da dove già da parecchi anni si è registrato un numero crescente di studenti immatricolati nel nostro Ateneo. Come si ricorderà, inoltre, durante la fase acuta della pandemia, nel corso del lockdown, l’ambasciata vietnamita in Italia aveva donato all’Ateneo 500 mascherine come ringraziamento per il supporto e la preziosa assistenza offerta da Unime agli studenti vietnamiti rimasti in città. Le mascherine erano state fatte recapitare direttamente dall’Ambasciatrice, la quale, nella lettera indirizzata al prof. Germanà, aveva espresso la volontà di far visita all’Università di Messina per rafforzare ulteriormente la cooperazione tra il Vietnam e il nostro Ateneo in materia di formazione ed istruzione. Gli studenti vietnamiti iscritti nei vari corsi di laurea dell’Ateneo peloritano sono già oltre 100, il corso più gettonato è International Management, tenuto in lingua inglese.