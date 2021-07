Messina: la Polizia di Stato sequestra 50 quintali di alimenti

15 Luglio 2021 17:05

Sicurezza alimentare a Messina, la Polizia di Stato sequestra cinquanta quintali di alimenti e denuncia due persone

Specifici servizi mirati al controllo di mezzi adibiti al trasporto di alimenti e alla verifica delle corrette modalità di trasporto, hanno visto coinvolti, nei giorni scorsi, gli agenti del Distaccamento della Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto. I controlli, predisposti dal Compartimento Sicilia Orientale di Catania ed effettuati con personale sanitario del Servizio Veterinario ASP di Messina, hanno portato al sequestro di circa cinquanta quintali di alimenti, surgelati e non, trasportati a temperature non idonee alla corretta conservazione e ben al di sopra di quanto previsto dalla normativa vigente a tutela della genuinità del prodotto e della salute del consumatore. Dagli accertamenti espletati è emerso che gli alimenti erano destinati alla distribuzione presso alcuni supermercati nel messinese. Il titolare della merce e il conducente del mezzo su cui veniva trasportata, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica per la violazione di norme poste a presidio della sicurezza alimentare nell’ambito dei trasporti. Elevate, altresì, sanzioni per circa 2000 euro.