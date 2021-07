Messina, la denuncia del Comitato “Centro Storico Vivibile”: “sabato sera di ordinaria follia, qualche eccesso di troppo per i festeggiamenti della promozione dell’Acr”

4 Luglio 2021 20:55

Messina, la denuncia del Comitato “Centro Storico Vivibile”: “fino all’alba della domenica i residenti della zona hanno dovuto subire gli schiamazzi e le urla belluine di gente ubriaca, che passava da un locale all’altro”

“Quella che doveva essere una gioiosa manifestazione di entusiasmo per l’importante traguardo raggiunto dall’A.C.R. Messina e svoltosi in piazza Duomo, a dire il vero, con qualche eccesso di troppo per l’utilizzo di petardi potentissimi sparati in mezzo alla folla di tifosi, per i soliti facinorosi ed incivili è diventata l’occasione per porre in essere i loro comportamenti arroganti e vandalici, che si sono protratti per tutta la notte finita la manifestazione”. E’ quanto scrive in una nota il Comitato “Centro Storico Vivibile”. “E fino all’alba della domenica i residenti della zona hanno dovuto subire gli schiamazzi e le urla belluine di gente ubriaca, che passava da un locale all’altro, anche perché, inspiegabilmente, alcuni esercizi commerciali non hanno alcun orario di chiusura, e restando aperti tutta la notte diventano riferimento di una certa tipologia di avventori. Ma oltre a ciò, che avviene puntualmente anche diverse sere della settimana, alcuni hanno scorrazzato indisturbati fino all’alba con le loro minicar ed altri automezzi diffondendo musica a volume altissimo, con gli impianti fuorilegge installati sui loro mezzi; girando in continuazione per le strade del centro storico con il solo fine di disturbare il riposo notturno di chi abita in quell’area e di dimostrare la loro becera arroganza di “possessori del territorio”. E’ evidente che tali comportamenti, che stanno diventando spregevoli abitudini, non possono più essere tollerati, e ci rivolgiamo al Prefetto, al Questore e a tutti coloro che dovrebbero assicurare la tutela della salute e della sicurezza pubblica, a partire dal Sindaco della città, di intervenire con efficacia per porre fine a questi fenomeni inqualificabili ed illegali”, conclude la nota.

